ＭＬＢは３日（日本時間４日）、ナ・リーグ最優秀監督賞のファイナリストを発表。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は３人の最終候補からは漏れた。今年はレギュラーシーズンで故障者続出により苦しみながらも地区優勝を達成しポストシーズンに進出。２年連続ワールドシリーズ制覇を成し遂げたが、候補に入ったのはレッズのフランコナ監督、ブルワーズのマーフィー監督、フィリーズのトムソン監督。ロバーツ監督は２０１６年に