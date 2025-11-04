フォトウェディング事業などを展開するONESTYLEは、2025年9月16日に創業10周年を迎えました。この節目を機に、ブランド戦略を全面的に見直し、新たなスローガン「やりたいこと、全部叶えます」を掲げて営業体制・商品設計・顧客体験の全方位でアップデートを実施！その結果、撮影成約率は前年比＋10％、撮影単価は6万円アップという確かな成果を創出し、「価値で選ばれるスタジオ」として新たなポジションを築いています。 ON