経営管理システム「BizForecastシリーズ」を提供するプライマルは、オンラインイベント「BizForecast Days 2025」を2025年11月14日(金)に開催します。このイベントは、BizForecastを利用、または検討されている企業を対象に、年1回開催されているものです。 プライマル オンラインイベント「BizForecast Days 2025」  名称：BizForecast Days 2025主催：プライマル協催：PwCコンサルティング、有限責任監査法人トー