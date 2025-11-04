今回ご紹介するのはダイソーの文具売り場で見つけた可愛い蛍光ペン！正直100均で手に入る見た目重視の文房具は、機能性が微妙…というイメージがあったのですが、この商品は蛍光ペンとしてのクオリティも高かったんです！1本約37円とコスパも◎。ぜひお買い物の参考に、チェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：蛍光ペン（キャンディー、ツイン、3本）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJAN