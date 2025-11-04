栃木の未来を担う起業家を、地域にゆかりのある経営者同士が連携して、継続的に支援しようと３日、県内に新たな組織が設立され、その記念式典が宇都宮市で開かれました。 ３日に宇都宮市で設立記念式典を開いたのは、一般社団法人栃木イノベーションベース・ＴＣＧＩＢです。 イノベーションベースは、地域の未来のための経営者が指導者となり、起業家やスタートアップの育成や支援を行う組織です