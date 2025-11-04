事故が起きないのは歩行者が注意しているから？信号機に従って停車するのは当たり前ですが、信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている時、クルマは一時停止して歩行者を優先するのでしょうか。JAF（日本自動車連盟）が調査結果を2025年10月30日に発表しました。 【え…！】横断歩道で最も車が停まらない「ワースト県」はここだ！（画像）横断歩道は歩行者優先です。車両が歩行者の横断を妨害する行為は、自転車であって