元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（37）が3日、インスタグラムを更新。次女の誕生日を祝福した。木下は「長女帝王切開からの、次女ブイバック出産を選択して16時間の陣痛にて、、、まぢ頑張った!!」と出産時を振り返った。続けて「毎日超真っ直ぐで素直で全力なhappy girl Makana 10歳かぁ。なんか大きくなったなぁ」と感慨に浸り「10歳も思いきり楽しんでニコニコ笑ってまた全力で過ごせます様に」と願った。また「