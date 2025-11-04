綿棒のケースのフタを使い続けていたら、きちんと閉まらなくなってきた…！なんてことありませんか？そんなプチストレスを解消してくれるのが『紙軸白綿棒100本 容器入り』。フタがスライド式だからスムーズに開閉できて、取り出しやすさが格別♡もちろん中身の綿棒も使い心地◎。ケースも中身も優秀な逸品です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：紙軸白綿棒100本 容器入り価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJA