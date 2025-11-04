星は「きらきら」光る、「瞬く」とはよく言うけど…… ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社 秋の夜長。澄んだ空気にきらめく星を見上げるのが楽しい季節です。夜空で星がまたたく様子を眺める機会も増えてきたのではないでしょうか。でも不思議です。わずかな時間のうちに星の明るさが変わるはずはないですよね。それではなぜ、星はキラキラ光るのでしょう？当たり前のようでいて、いざ聞かれると答えに詰まるこの「