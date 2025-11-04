カタール航空とエール・アルジェリーは、共同運航（コードシェア）を実施する。インターライン契約を拡大するもので、エール・アルジェリーのアルジェとアンナバ、コンスタンティーヌ、オラン、タマンラセト、ティミムン、ティンドゥフを結ぶ路線と、カタール航空のドーハと香港、クアラルンプール、マスカットを結ぶ路線に相互に便名を付与する。11月15日からコードシェアを開始する。他の路線にも拡大を予定している。