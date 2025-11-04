警察によると、きょう午前6時5分ごろ、山形県鶴岡市北茅原町でクマ1頭が目撃された。場所は商業施設の駐車場。クマの体長は1.5メートルとみられる。 目撃された現場はヤマザワやダイユーエイト、コインランドリーなどがある駐車場でクマは北の方向に去っていった。 これまで人的・物的な被害は確認されていない。その後の行方も分かっていない。市が周辺をパトロールをするなど警戒している。