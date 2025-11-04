【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は3日、今季の各賞の最終候補を発表し、ドジャースの大谷翔平はナショナル・リーグの最優秀選手（MVP）で3人の候補に入った。受賞者は13日（日本時間14日）に発表される。