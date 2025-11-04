リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督は、ブラジル代表Gkアリソン、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク、オランダ代表DFジェレミー・フリンポンの3名がチャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード戦を欠場すると明らかにした。3日、クラブ公式サイトが伝えている。アリソンは、9月30日に行われたCLリーグフェーズ第2節のガラタサライ戦で負傷交代して以降、欠場が続いている。また、イサクとフリンポンもCLリ