トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督が、オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンとイングランド代表DFジェド・スペンスから謝罪されたことを明かした。3日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現地時間1日に行われたプレミアリーグ第10節でチェルシーと対戦したトッテナム・ホットスパー。34分にジョアン・ペドロにネットを揺らされると、最後まで追いつくことができずに0−1で敗れた。90分間を