タレントの木梨憲武（63）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。神奈川・厚木市で2日に開催された「第10回あつぎミュージックフェスティバル」の様子を投稿した。最初に「大谷さん、山本さん、佐々木さん、ルメールさん、おめでとう！！」と大リーグのワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人選手や、競馬の天皇賞をマスカレードボールで制したクリストフ・ルメールに賛辞を送った。続けて「フルーツジッパーさん、