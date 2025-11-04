トランプ米大統領が11月2日、「中国が秘密裏に核実験を行っている」と発言しました。これを受けて、中国外交部の毛寧報道官は3日の定例記者会見で、「中国は国連安全保障理事会の常任理事国かつ責任ある核保有国として、一貫して平和発展の道を堅持し、核兵器の先制不使用を政策とし、防衛的な核戦略を堅持し、核実験停止の公約を順守している。われわれは関係各国と共に、『包括的核実験禁止条約』（CTBT）の権威を維持し、国際的