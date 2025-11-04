由利本荘市の民家敷地内でクマによるものとみられる食害が相次ぎました。由利本荘警察署の調べによりますと1日午前7時ごろ、由利本荘市鳥海町栗沢の民家敷地内にある小屋のプラスチック製の扉が壊されているのを、由利本荘市の70代の男性が発見しました。確認したところ、小屋の中に保管していたリンゴ約40個が食べられていました。男性は、1日午前0時ごろ小屋付近にクマがいるのを目撃しています。一方、由利本荘市矢島町木在字下