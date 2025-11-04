市などによりますと、きょう午前7時40分ごろ、山形県天童市乱川地内、国道13号と県道天童河北線との交差点付近で、クマ1頭が目撃されました。 市は「外出のする際は、物かげなどの動物が隠れそうな場所には近づかないようご注意ください」とするとともに「クマを目撃した時は、身の安全を確保した上で、すみやかに市役所や警察署に目撃した時間、場所、向かった方向などを通報してください」と呼びかけています。