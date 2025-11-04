1日の朝にクマ警戒中の市職員が突然出てきたクマに襲われた件に絡み、市がクマ捕獲のために設置していた箱ワナに、けさまでにクマはかかっていなかったことがわかった。 市は南陽市長岡の現場付近に箱ワナを3つ設置し捕獲を試みているが、現在までに捕獲に至っていない。 現場では1日、クマ警戒パトロール中の市職員がクマに襲われ、右手開放骨折の大ケガをしている。その後も現場付近ではクマが複数回目撃されている。