11月3日深夜、静岡県三島市の市道で軽乗用車が歩行者に衝突する事故があり、歩行者の男性が頭を打ち重傷を負いました。命に別条はないということです 3日午後11時40分頃、三島市南町の市道で、軽乗用車が歩行者と衝突する事故があり、車を運転していた女性から「事故を起こしました」と110番通報がありました。 この事故で、三島市に住む歩行者の男性（57）が頭を強く打ち重傷です。軽乗用車を運転していた、三島市に住む女性（6