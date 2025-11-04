英南東部を走行中の列車内で1日夜に複数の乗客が刃物で刺された事件で3日、被害者11人にイングランド5部のサッカー選手が含まれていたことが明らかになった。英国中東部スカンソープをホームとするスカンソープ・マンチェスター・ユナイテッドのDFジョナサン・ジョシェ選手（22）で、BBCは上腕二頭筋に裂傷を負って手術を受けたと報道。クラブは「命に別条のないケガを負ったものの、現在も病院にとどまっている」と説明した。