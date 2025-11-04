モルディブで、2007年1月1日以降に生まれた人の喫煙およびたばこの売買を全面的に禁止する法律が施行された/Sergi Reboredo/VWPics/AP Images（ＣＮＮ）インド洋の島国モルディブで、2007年1月1日以降に生まれた人の喫煙およびたばこの売買を全面的に禁止する法律が施行された。世代を限定して全土で一律にたばこ禁止に踏み切った国は世界で初めて。同法は11月1日から施行された。同国保健省は「国民の健康を守り、たばこのない世