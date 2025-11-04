ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するＭＶＰの最終候補３人に入ったことが発表された。１３日（同１４日）に発表されて受賞となれば、７度のバリー・ボンズに次ぐ史上２位となる４度目の受賞。３年連続も２００１〜０４年に４年連続受賞したボンズ以来の快挙となる。その他には大谷を上回る５６本塁打、１３２打点でリーグ２冠に輝いたシュワバー（フィリーズ）、昨