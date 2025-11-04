兵庫県高校駅伝競走大会（男子第80回、女子第42回）は3日、丹波篠山市で行われ、男子は西脇工が優勝しました。県内の7つの地区大会を勝ち上がった40校が参加した、男子の大会。当日午前9時ごろから雨が激しく降り、天候が心配されましたが、スタート直前には雨もあがり、晴れ間も見えた中で午前10時10分にスタートしました。スタートの様子（写真：ラジオ関西）レースでは、1区から西脇工の新妻遼己選手（3年）が飛び出すと