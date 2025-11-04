女優の徳永えり（37）が4日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを披露した。「お知らせ」と書き出した徳永。「明日11月4日21:00〜放送テレビ朝日系 連続ドラマ『ちょっとだけエスパー』第3話に出演いたします」と報告して俳優のディーン・フジオカとの2ショットをアップした。「私はディーンさん演じる桜介の元妻 瑞希を演じました」として自身の役どころを説明。「ディーンさんとはドラマ『推しの王子