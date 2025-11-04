新潟県庁新潟県は4日、同県胎内市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例について、遺伝子検査の結果、陽性と確認されたと発表した。養鶏場での確認は北海道の白老町と恵庭市に続いて全国で今季3例目。採卵鶏約63万羽を飼育しており、同日朝から殺処分を始めた。県によると、3日午前、死ぬ個体が多いなどと養鶏場から家畜保健衛生所に通報があった。