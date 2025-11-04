31日夕方、湯沢市下関の国道13号で車とクマが衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。湯沢警察署の調べによりますと31日午後6時20分ごろ、湯沢市下関字野際の国道13号を湯沢市関口方向から湯沢市相川方向に走っていた普通乗用車が、左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた湯沢市の30代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約80センチです。衝突したあとクマは左側の畑に去っていっ