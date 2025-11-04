鹿角市の果樹園でリンゴ約70個が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと1日朝、鹿角市花輪字乳牛平の果樹園を鹿角市の60代の男性が確認したところ、リンゴ約70個が食べられているのを発見しました。果樹園内にはクマのものと思われるフンが確認されています。先月31日午後3時半ごろから今月1日午前8時ごろまでに被害にあったとみられています。警察はクマによる食害とみ