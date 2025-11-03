ヨウジヤマモト社が展開する「サイト（S'YTE）」が、ホラー漫画家 伊藤潤二の代表作「うずまき」とのコラボレーションコレクションを11月5日に発売する。S‘YTE渋谷PARCO、「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」、「グラウンド ワイ（Ground Y）」名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCO、「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」公式オンラインストアで取り扱う。なお、同氏とのコラボは今回が3度目とな