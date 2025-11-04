阿部監督の予告通り、連日の猛練習が続く巨人の秋季キャンプ。特に目立っているのが投手陣のブルペンでの球数だ。10月31日には横川が300球超、西舘も225球を投げ込んだ。指揮官は「投げれるじゃないかってね。ピッチャー全体として投げ込みが少ないのは明らかだったので。みんな全体練習としては量の確保もできてますし、ピッチャーも相当の球数を投げてるしね」と振り返った。賛否両論ある投げ込み。阿部監督は「投げて覚える