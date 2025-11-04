アットホームは10月28日、「首都圏における「中古マンション」の価格動向(2025年9月)」を発表した。不動産情報サイト アットホームで消費者向けに登録・公開された首都圏(※)中古マンションの1戸あたり平均登録価格(売り希望価格)を調査・分析した。中古マンション首都圏8エリアにおける価格・?単価・専有面積首都圏の中古マンション1戸あたり平均価格は4,835万円で、前月比、前年同月比ともに14カ月連続で上昇している。首都圏8