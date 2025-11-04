猫背気味で、お腹がぽっこり見えすることに悩む方におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリガ・アーサナ（門のポーズ）】。背中や体側を大きく伸ばすことで、硬くなった“広背筋”や“腹斜筋”をほぐし、使われていなかった腹筋を呼び起こします。姿勢が整うことで、自然とお腹のたるみや寸胴感がスッキリ。お腹に“くびれ”を取り戻せます。猫背が“寸胴体型”を作る原因猫背の姿勢になると、背中が丸まり、腹筋が常に縮んだ状態