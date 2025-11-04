女優の芳根京子（28歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）に出演。先日カーリングをやって「すっっごく楽しいです！」と語った。映画「君の顔では泣けない」に出演している芳根京子が、身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問うクイズ「サイズの晩餐」に挑戦し、ホールケーキ8号（8〜12人用）の箱にカーリングストーンは入るかどうかというクイズが出題された。SixTONES・田中樹が、芳根