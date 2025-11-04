イランの若い花嫁が、「命の代償」として100億トマン（約1600万円）を支払えなければ、絞首刑に処される危機に直面している。3日（現地時間）、英紙ガーディアンによると、イラン北部ゴルガーン刑務所の死刑囚ゴリ・コウハン（25）は、18歳だった7年前に夫を殺害した罪で死刑判決を受け、服役中だ。コウハンには、イスラム法上の刑罰原則である「キサース（目には目を、歯には歯を）」が適用された。経済的補償（ディヤ）を支払い