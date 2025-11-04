ロイヤルは10月28日から、冷凍食品ブランド「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より新商品を発売した。これに先駆け21日、記者発表会を都内で開いた。同社からは川島宗二営業部部長、橋本牧営業企画課課長、倉持敏一セントラルキッチン統括料理長が出席。川島部長は、「ロイヤルホストの味とおもてなしの体験を、家庭でも再現できるようにし、ブランド価値を高めたい」とし、7月のブランド立ち上げ以降、同社の発売以降の