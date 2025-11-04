金永南氏【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、北朝鮮で対外的に国家元首の役割を果たした金永南・前最高人民会議常任委員長が3日、多臓器不全のため死去した。97歳。金正恩朝鮮労働党総書記のほか、故金日成主席、故金正日総書記の3代の最高指導者を支えた。半世紀以上にわたって主に国際畑を歩み、北朝鮮外交の「顔」として活躍した。常任委員長在任中は儀礼的な役割が中心で、2019年に90代で退任後、表舞台に出ること