この道一筋に力を尽くしてきた人に贈られる秋の叙勲が３日発表され、栃木県関係では６０人が受章しました。 栃木県関係では政治や企業経営などで功績をあげた人に贈られる旭日章が１４人、公共の仕事に長年携わり成果を残した人に贈られる瑞宝章を４６人が受章しました。 旭日小綬章を受章した吉澤愼太郎さん７６歳です。 吉澤さんは、１０月末まで佐野商工会議所の会頭として２期６年の任期を務めました。 吉澤さんが会頭に就