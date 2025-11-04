どうすれば英語を話せるようになるのか。英語コーチのmochanさんは「日本人の英語学習者に足りないのは、結局のところ“勇気”に尽きる。『もっと英語力が着いてから』と勉強ばかりしていても、対人で話さなければ話す力は伸びない」という――。※本稿は、mochan『英語力を伸ばす1％の習慣 好きなことを毎日少しやるだけ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／THP Creative※写真はイメージです - 写真＝i