JALグループは、2026年元旦に「初日の出初富士フライト」を実施する。東京/羽田発着のJL2026便は、午前5時45分に出発し、午前7時50分に到着する。募集人数は350名。エアバスA350-900型機で運航する。旅行代金は1名あたり円〜104,000円、中央席を除き、2席2名もしくは3席3名単位での利用となる。東京/成田発着のJL2626便は、午前5時35分に出発し、午前8時に到着する。募集人数は190名。国際線仕様のボーイング787-8型機を使用する