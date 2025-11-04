年末調整の季節がやってきた。今年はどんなことに注意すればいいのか。ファイナンシャルプランナーの内田英子さんは「今年は大学生の子どもがいる家庭は要注意だ。例えば、大学生と高校生の子どもがいる40代共働き夫婦の場合、申請を忘れると合計で26万円も損をすることがある」という――。■年末調整は面倒くさいが、タイパはよい年末調整の季節がやってきました。毎年のことながら「とにかく面倒くさい……」と思われている方は