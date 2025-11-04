香りも色も、泡もない。なのに、いま東京の五つ星ホテルで採用され、人気ギフトにも選ばれている入浴剤がある。原料は、大分県別府市の職人が40日以上かけて育てる“温泉の結晶”。一風変わった入浴剤はなぜ生まれ、ヒット商品になったのか。フリーライターのサオリス・ユーフラテスさんが女性起業家の挑戦を追った――。筆者撮影池田佳乃子さん - 筆者撮影■別府温泉発の“異色の入浴剤”箱を開けるとやさしい色のグラデーション