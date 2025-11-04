ブレーブスは3日（日本時間4日）、今季までベンチコーチを務めたウォルト・ワイス氏（61）が就任したことを発表した。同氏は1989年にアスレチックスの選手として、21年にはブレーブスのベンチコーチとして2度のワールドシリーズ制覇の経験を持つ。同氏は内野手として1985MLBドラフト1巡目（全体11位）でアスレチックスに入団。88年にア・リーグの新人王に輝いた。アスレチックス。ロッキーズなどで1495試合に出場し、打率・257