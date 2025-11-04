◆ 日本人投手初の受賞なるか現地時間3日、MLB機構がナショナル・リーグのサイ・ヤング賞の最終候補者を発表。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が選出された。MLB2年目の山本は東京シリーズで自身初の開幕投手を務め、レギュラーシーズン30先発で12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2.49、173回2/3を投げて201奪三振という成績。4月と9月の2度に渡って月間MVPに輝き、初のオールスターゲーム選出も果たした。さらに