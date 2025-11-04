「チャットGPT」を手がけるアメリカのオープンAIは3日、アマゾン・ドット・コムとおよそ5兆8500億円のクラウドサービスの利用契約を結んだと発表しました。3日の発表によりますと、オープンAIがアマゾンのクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス」を利用する契約を7年間で380億ドル＝およそ5兆8500億円で結んだということです。これによりオープンAIは、半導体大手・エヌビディア製のチップが搭載されたアマゾンのデータセ