「男子厨房に入らず」という言葉がありましたが、いったいなんだったのでしょう？ 男女問わず、厨房は開かれるべきですよね。というわけで、注目の投稿を発見しました。Threadsユーザーであるりょーこさん（@babamonaka）が6月8日にアップしたのは、「父の日」に息子さんが腕を振るったお料理の画像。小学3年生になるという息子さん、パパへのプレゼントとしてなんとお寿司づくりにチャレンジしたのです。しかも、にぎり寿司（