女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年11月17日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝社会問題になって久しいあおり運転。危険な走行が度々世間を騒がせています。今回は、いかにも輩っぽい怖い人たちにあおり運転を受けて絡まれてしまった40代の夫婦の仰天エピソードをご紹介します。◆福井県在住の40代夫婦福井県に住む