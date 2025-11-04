寒い季節に手放せない、ニッセンのあったかインナー「ウォームコア」シリーズに新作が登場♡ 発熱しながら汗を素早く吸収・発散する『ウォームコアエアー』から、初のブラトップタイプがラインナップ。1枚で快適に着られる実用性と、薄手で着ぶくれしにくい美シルエットを両立しています。冬の寒暖差ストレスを軽減し、毎日を軽やかに過ごせる注目のアイテムです。 ニッセンの新作インナ}