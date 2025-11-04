＜JLPGA最終プロテスト 事前情報◇3日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞米国で培った経験を、大一番にぶつけたい。今年の最終テストには、今季、米女子下部ツアー（エプソン・ツアー）を主戦場にしてきた選手が2人出場する。谷田侑里香と深谷琴乃だ。【写真】プロテスト合格直後…19歳の渋野日向子さんが初々しい26歳の谷田は5度目の受験で初の最終に進出。開幕前日には「1次、2次に比べて、穏やかです