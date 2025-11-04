11月4日未明、浜松市浜名区の老人ホームの一部を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。 火事があったのは、浜松市浜名区細江町中川の老人ホームです。 消防によりますと、4日午前2時45分頃、施設に設置されている火災通報装置から施設の3階部分が燃えていると通報があり、消防車16台が出動しました。 火は、老人ホームの3階の職員寮の台所の一部を焼き、約1時間後に消し止められました。 出火当時