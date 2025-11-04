10月の日米金融政策発表を受けた米ドル高・円安はまだ続く？ 10月29日に開かれたFOMC（米連邦公開市場委員会）を受けて次回12月会合での利下げ期待が後退する一方で、翌10月30日に開かれた日銀の金融政策決定会合が利上げを見送ったことから、金融政策を反映する短期金利を中心に日米金利差（米ドル優位・円劣位）が拡大し、米ドル／円も152円台から154円台へ大きく上昇した（図表1参照）。【図表1】米ドル／円と日米2年債利回り